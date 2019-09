Vzw Lebbeke Bruist reageert op aantijgingen burgemeester: “Geen belangenvermenging want al sinds 2014 geen lid meer” Nele Dooms

26 september 2019

13u26 22 Lebbeke De vzw Lebbeke Bruist, stuwende kracht achter Santéboetiek, reageert nu ook zelf op alle heisa rond de pop-up zomerbar en vergoedingen voor de deelnemende verenigingen. De aantijgingen van Open Vld aan het adres van burgemeester Raf De Wolf dat hij aan belangenvermenging zou doen, spreekt de vereniging met klem tegen: “De Wolf is al sinds 2014 geen lid meer van de vereniging!”

Tijdens de jongste gemeenteraad zwaaide oppositiepartij Open Vld nog met een uittreksel van het Staatsblad om aan te tonen dat burgemeester Raf De Wolf nog bestuurslid was van de vzw Lebbeke Bruist en zich zo schuldig maakte aan belangenvermenging door samen te werken met de vzw voor de realisatie van Santéboetiek. Zelf benadrukte De Wolf dat hij al jaren geen lid meer is van de vzw. Hoe dat er tijdens de gemeenteraad aan toe ging, kan u hier lezen.

Dat er geen belangenvermenging is, zegt nu ook Bruisend Lebbeke zelf. “De bestuursleden zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen bekend en Raf De Wolf is daar niet bij”, zegt voorzitter Joachim Tirez. “Dat is zelfs al het geval sinds maart 2014. Wat Open Vld doet, is een opzettelijke aanval op De Wolf met een achterhaald document. Dat is politiek laag bij de grond.”

Dat er misnoegen zou zijn bij verenigingen die de toog van Santéboetiek bemanden, omwille van de niet uitbetaalde 150 euro, wil Bruisend Lebbeke met klem weerleggen. “Het is nooit gezegd dat ze in ruil voor uitbating 150 euro zouden krijgen, wel de opbrengst van de drank”, zegt Tirez. “Gemiddeld betekende dat voor elke vereniging zo’n 1.000 euro. De totale return naar de Lebbeekse verenigingen die meededen, is zelfs minstens 25.000 euro. Een evaluatie met de vereniging staat in oktober op de agenda, maar we kunnen nu al zeggen dat tachtig procent erg tevreden was over de organisatie, het concept, de mogelijkheid om te participeren en de opbrengst.”

Volgens Lebbeke Bruist heeft Santéboetik de gemeente uiteindelijk zo’n 4.750 euro gekost aan betoelaging. “Zelf zochten we meer dan 40.000 euro bij elkaar om in dit mooie project te steken”, klinkt het. “In ruil was er drie maanden lang een gezellige bar, waar mensen konden genieten en 26 verenigingen een centje aan konden verdienen. De vrijwilligers van Lebbeke Bruist staken elke week 50 uur van hun vrije tijd in dit project. Om nog maar te zwijgen over de maandenlange voorbereidingen. Ter vergelijking: Ment TV kostte 25.000 euro aan de gemeente voor één avond en de uitbating ging naar één vereniging...”