Vrijwilligers slaan handen in elkaar voor geslaagde tweedehandsbeurs van kledij en speelgoed: “Kwetsbare gezinnen duwtje in de rug geven” Nele Dooms

01 juli 2020

17u43 1 Lebbeke Een speelgoed- en kinderkledingbeurs voor kwetsbare gezinnen in CC De Biekorf in Lebbeke is een succes geworden. Dat was mede te danken aan de vrijwilligers die vooraf een inzamelactie organiseerden.

“Onder impuls van het OCMW van Lebbeke en het Huis van het Kind werd een paar weken geleden een inzamelactie van kinderkleding en speelgoed gehouden”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a). “Iedereen kon in de kerk van de Lange Minnestraat spullen binnen brengen. We konden daarbij rekenen op de hulp van de mensen van het Lab Gods, de Gezinsbond en andere vrijwilligers. En er zijn blijkbaar heel veel mensen met een warm hart in Lebbeke, want de inzameling leverde veel materiaal op.”

Met de ingezamelde kledij en speelgoed werd woensdagnamiddag een tweedehandsbeurs opgezet voor kwetsbare gezinnen. Cliënten van het OCMW konden in de Biekorf terecht om kledij en speelgoed voor hun kinderen op te halen. “Het was een hele namiddag een komen en gaan”, zegt De Cock. “Door de coronacrisis krijgen velen het extra zwaar en met dit initiatief geven we hen een duwtje in de rug. Dat werd duidelijk gewaardeerd.”