Vrijdagmarkt weer naar vertrouwde locatie op Dorp Nele Dooms

29 januari 2020

16u55 1 Lebbeke De marktkramers van de wekelijkse vrijdagmarkt in Denderbelle verhuizen weer naar hun vertrouwde stek. Dat is het Dorp van Denderbelle.

De plek werd de voorbije maanden, samen met de volledige dorpskern van Denderbelle, heraangelegd. De wegen- en rioleringswerken zorgden ervoor dat de marktkramers het dorpsplein wekenlang niet konden gebruiken. Daarom waren ze maanden geleden tijdelijk verhuisd naar het Klein Gent, vlakbij café ‘t Vat. Na 39 weken kunnen ze nu opnieuw hun vertrouwde locatie inpalmen. Vanaf 31 januari zijn bezoekers weer welkom in de schaduw van de kerk. Daar zullen ook de café’s in de buurt van mee profiteren.

De vrijdagmarkt in Denderbelle bestaat sinds 2017 en vangt sindsdien het verdwijnen van de supermarkt in het dorp op. De voorbije jaren groeide de marktdag uit tot een sociaal gebeuren. Omdat er nog altijd wegenwerken plaatsvinden in de dorpskern van Denderbelle, kan de marktdag tijdelijk de parkeerdruk verhogen. Op de oude locatie van de markt aan het Klein Gent komen dan weer wat parkeerplaatsen vrij zodat iedereen vrijdag toch parkeerplaats zou moeten vinden in de buurt.