Vrachtwagenchauffeur onmiddellijk geopereerd na zware klap, geen problemen met lading Koen Baten

28 augustus 2020

11u40 6 Lebbeke De vrachtwagenchauffeur die gisteren kantelde op de rotonde aan de Lindelaan en de Dendermondsesteenweg is gisteren onmiddellijk geopereerd in het UZ Gent. Hij verkeerde heel even in levensgevaar, maar dat zou intussen geweken zijn. Mogelijk raakte hij met zijn vrachtwagen de middenberm waardoor hij kantelde.

Het ongeval gebeurde donderdagavond iets voor 23 uur. De chauffeur wou de Dendermondsesteenweg oprijden toen de vrachtwagen plots kantelde en op zijn zij terecht kwam. De man moest uit zijn voertuig geholpen worden door de brandweer, maar was bij bewustzijn. Er zouden nadien wel enkele complicaties zijn opgetreden waardoor hij meteen geopereerd moest worden in het UZ Gent, maar zijn toestand zou niet kritiek zijn.

De omstandigheden van het ongeval worden nog volop onderzocht. De politie laat alvast weten dat er geen problemen waren met de lading en dat de vrachtwagen ook niet overladen was. Vermoedelijk raakte hij de middenberm en kantelde de vrachtwagen. Op het eerste zicht was er ook geen alcohol of drugs in het spel, maar dit wordt ook nog verder onderzocht.