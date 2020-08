Vrachtwagenchauffeur in levensgevaar afgevoerd nadat hij kantelt met tientonner Koen Baten

28 augustus 2020

00u06 0 Lebbeke Aan de rotonde met de Dendermondsesteenweg en de Lindelaan in Lebbeke is deze avond een zwaar ongeval gebeurd met een vrachtwagenchauffeur. De chauffeur reed op de rotonde toen zijn gevaarte plots kantelde en op zijn zij terecht kwam. De bestuurder moest uit bevrijd worden uit zijn cabine door de brandweer. De Steenweg is volledig afgesloten voor het verkeer.



Het ongeval gebeurde iets voor 23.00 uur deze avond. De vrachtwagenchauffeur kwam van op de Flor Hofmanslaan gereden en moest richting Dendermonde rijden. Ter hoogte van de Lindelaan ging het mis en kantelde hij met zijn vrachtwagen. Hij schoof nog even vooruit en kwam op enkele centimeters van een woning tot stilstand.

De vrachtwagen was geladen met gepreste balen karton, mogelijks bestemd voor VPK. De chauffeur zelf kon niet meer zelfstandig uit zijn cabine kruipen, maar was wel bij bewustzijn. Via de voorruit van de vrachtwagen werd hij uit zijn voertuig geholpen door de brandweer. In de ambulance zou de man zijn toestand plots verslechtert zijn waardoor hij in levensgevaar werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, wel waren er op het eerste zicht geen andere voertuigen betrokken bij de aanrijding. De rotonde is door het ongeval volledig versperd. De takelwerken zullen vermoedelijk nog een hele tijd duren en mogelijks moet ook eerst de laadruimte volledig leeggehaald worden.