Vrachtwagen verliest rollen staal na stevig remmanoeuvre Koen Baten

05 juli 2019

15u08 3 Lebbeke Op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Lange Breestraat in Lebbeke is een vrachtwagen vanochtend rond 9 uur enkele rollen staal verloren na een plots remmanoeuvre.

De bestuurder van de vrachtwagen reed op de Brusselsesteenweg in de richting van Dendermonde toen hij plots hard op de rem moest gaan staan. Daarbij kwamen enkele rollen staal los en liep de truck schade op. Een andere vrachtwagen moest ter plaatse komen om alles over te laden, maar dit nam enkele uren in beslag. Dit veroorzaakte verkeershinder op de steenweg. Het verkeer werd rondgeleid via de Lange Breestraat.

Het duurde vijf uur om de situatie op te lossen. Niemand raakte gewond.