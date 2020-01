Voortaan voor meer jongeren korting op Buzzy Pazz Nele Dooms

30 januari 2020

16u53 0 Lebbeke Voortaan kunnen ook jongeren tussen 18 en 24 jaar genieten van een korting op de aankoopprijs van een Buzzy Pas van vervoersmaatschappij De Lijn. Het gemeentebestuur gaf in het verleden al subsidie op het jongerenabonnement voor de bus voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. “Met de uitbreiding zullen meer Lebbeekse gezinnen van de korting kunnen genieten”, zegt schepen Mike Torck (Groen).

Lebbeke voerde de subsidie voor een Buzzy Pazz indertijd in omdat de gemeente geen middelbare scholen op het grondgebied heeft. Met de korting wilde het gemeentebestuur iets terugdoen voor de kinderen die in Dendermonde, Buggenhout of Opwijk school lopen. Op die manier werden ook veilige verplaatsingen met de bus gestimuleerd.

Het nieuwe gemeentebestuur breidt de ondersteuning nu uit. Ook jongeren van 18 tot en met 24 jaar uit Lebbeke zullen binnenkort recht hebben op een korting van 20 procent op de aankoopprijs van een Buzzy Pazz. “Dit is een logische uitbreiding, want nu valt de tussenkomst samen met de leeftijdsvoorwaarden van de Buzzy Pazz”, zegt schepen Torck. “Voortaan zullen dus alle Lebbeekse scholieren en studenten recht hebben op deze korting. Ook oudere jongeren moeten immers uitwijken naar buiten Lebbeke om te studeren.”

Tot nu toe vroegen jaarlijks gemiddeld 175 scholieren tussen 12 en 18 jaar de korting aan. Het voorziene budget van 10.000 euro werd daarbij nooit helemaal opgesoupeerd. Daardoor is er ook ruimte om de leeftijdsgroep uit te breiden. Schepen Torck wijst erop dat de aanvraag voor een korting op de Buzzy Pazz volledig online kan gebeuren. “De attesten worden dan verstuurd naar de aanvrager die er mee naar de Lijnwinkel kan”, klinkt het. “Inwoners van Lebbeke moeten hiervoor geen extra verplaatsing doen naar ons Administratief Centrum.”