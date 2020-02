Voortaan één grote parochie: parochie H.Kruis en Heilige Joannes Vianney houden op te bestaan Nele Dooms

03 februari 2020

Lebbeke zal voortaan beschikken over slechts één grote parochie. De parochies H.Kruis, rond de Lange Minnestraat, en de parochie Heilige Joannes Vianney in Heizijde, houden op te bestaan. Het bisdom maakte de aanvraag tot opheffing van deze twee parochies over aan het gemeentebestuur. De gemeenteraad gaf positief advies. Daardoor zal in Lebbeke in de toekomst alleen nog de parochie O.L.Vrouw Geboorte bestaan. De kerken van H.Kruis en van Heizijde deden al geruime tijd geen dienst meer. De kerk van Heizijde zal over afzienbare tijd afgebroken worden en in de plek komt een park met ontmoetingsmogelijkheden voor de buurt. Over een toekomstige bestemming van de H.Kruiskerk is nog geen duidelijkheid. Het gemeentebestuur heeft de kerk in erfpacht, maar concrete toekomstplannen zijn er niet. Voorlopig is het vooral het buurtatelier Lab Gods dat er activiteiten organiseert om buren dichter bij elkaar te brengen.