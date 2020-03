Voormalige cannabisplantage gaat volledig in vlammen op Koen Baten

06 maart 2020

06u39 35 Lebbeke Op de Aalstersestraat in Lebbeke is vannacht een uitslaande brand ontstaan in een loods. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer al uit het dak. Opvallend detail, op 16 mei vorig jaar was het pand verzegeld nadat er een cannabisplantage werd ontdekt. Of er kwaad opzet in het spel is, is nog onduidelijk op dit moment.

De brand werd opgemerkt omstreeks 5.15 uur. Op dat moment was de brand vermoedelijk al een hele tijd bezig. Het brandweerkorps van Lebbeke kwam meteen massaal ter plaatse en bestreed de brand van op meerdere plaatsen. “Het vuur moet bovenaan rechts in de loods ontstaan zijn”, zegt brandweerofficier Chris Van Weyenberg in een eerste reactie. “We hadden de brand snel onder controle in de loods, maar alles wat binnen staat is wel volledig vernield.” Onder meer een paardenstal van de buren achter het pand kon volledig gevrijwaard worden door de hulpdiensten.

Vorig jaar werd het pand nog een hele tijd verzegeld nadat er een cannabisplantage van enkele honderden planten ontdekt werd. De huurders toen waren geen onbekenden voor het gerecht. Dat er nu net brand uitbreekt in de loods is opmerkelijk, maar het is nog niet duidelijk of er kwaad opzet in het spel is.

Op het dak lagen asbestplaten die door de brand volledig vernield zijn. “Deze zijn ook op de grond terechtgekomen, maar door de regen is er op dit moment geen enkel gevaar dat de vezels zich zouden verspreiden", aldus Van Weyenberg. “We starten een procedure op voor asbest en zullen de situatie later bekijken", klinkt het.

De Aalstersestraat is op dit moment in beide richtingen afgesloten voor het verkeer, dat moet plaatselijk rondrijden.