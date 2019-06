Voorlopig geen renovatie of nieuwbouw voor zaal Heidehof Nele Dooms

14 juni 2019

10u50 0 Lebbeke Er komt voorlopig geen renovatie- of nieuwbouwproject voor zaal Heidehof in Lebbeke. Er zullen alleen dringende herstellingswerken in plaatsvinden.

Het vorige gemeentebestuur, dat bestond uit Open Vld en CD&V, verwierf de zaal Heidehof vorige legislatuur met de bedoeling er een ontmoetingscentrum voor fuiven van jeugdverenigingen en eetfestijnen van plaatselijke verenigingen van te maken. Het leek de vorige coalitie de beste optie om de huidige zaal af te breken en te vervangen door een nieuwbouw.

Maar de nieuwe meerderheidscoalitie van N-VA, CD&V, sp.a en Groen, houdt er een andere visie op na. Dat bevestigde burgemeester Raf De Wolf (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad, naar aanleiding van de aankoop van de kerk van Heizijde. “Voorlopig behouden we Zaal Heidehof zoals ze is”, zegt hij. “Er zullen wel enkele dringende herstellingswerken gebeuren. Eens dat gebeurd is, kan deze zaal zeker nog wel enkele jaren mee. Ondertussen kunnen we werk maken van ons project van de kerk van Heizijde. Als dat rond is, kunnen we de toekomst van het Heidehof verder bekijken. Voorlopig kunnen de verenigingen er gewoon in terecht zoals dat vroeger was.”

De kerk van Heizijde zal worden afgebroken. Alleen de kerktoren, die al decennia het uitzicht van Heizijde bepaalt, zal bewaard worden. Eens de kerk afgebroken moet er op de site een park aangelegd worden, met onder andere banken en speeltuigen en een vijver, als groene ontmoetingsruimte voor Heizijde.