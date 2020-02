Voordracht tegen pesten op school Nele Dooms

13 februari 2020

De Jeugddienst, cultuurdienst en het Huis van het Kind in Lebbeke organiseren samen een avond rond ‘pesten’. Daarvoor hebben ze Kristl Habils uitgenodigd. Zij is mama van twee zonen, criminologe van opleiding en directeur van School Zonder Pesten vzw. Habils is auteur van onder andere ‘Maak van je school een Goedgevoel school!?’ en ‘Mama, ze pesten me’. Vanuit haar ervaring als preventiedeskundige bij School Zonder Pesten vzw en op basis van haar boek staat ze tijdens de infoavond stil bij vragen als: ‘Wat is pesten?’, ‘Wat zijn belangrijke signalen?’ en ‘Wat is het verschil met plagen en ruziemaken?’ Aanwezigen, ouders en begeleiders, krijgen concrete tips rond dit relevant thema. Elke aanwezige krijgt ook een gratis boek van Kristl Habils. De voordracht vindt plaats op dinsdag 18 februari om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het jeugdontmoetingscentrum JOC, aan de Leo Duboisstraat 40 in Lebbeke. De toegang bedraagt 12 euro.

Info: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.