Voor het eerst zomerkamp in trampolinepark Jump Factory Nele Dooms

02 juli 2019

Voor het eerst vindt in de Jump Factory van Lebbeke een zomerkamp plaats. Het trampolinepark opende ruim een jaar geleden de deuren in een vroegere loods aan de Rossevaalstraat in Lebbeke. Sindsdien komen er een massa liefhebbers langs om zich uit te leven op de vele trampolines en springmogelijkheden die er aanwezig zijn. Jump Factory biedt dan ook 2.000 vierkante meter aan springplezier.

“Voor deze vakantie bieden we ook een week zomerkamp aan”, zegt Jan De Blende van de Jump Factory. “Kinderen kunnen een hele of halve dag deelnemen, een week lang. We zijn alvast blij met de interesse. We bekijken nu of we dit initiatief in augustus nog eens kunnen herhalen.” Tijdens de jumpsessies kunnen de deelnemers aan het zomerkamp allerlei trucs en technieken leren. The Jump Factory biedt naast een resem trampolines, ook lange versies voor flikflak of schroeven. Er is zelfs een heuse ‘ninja-track’ voorzien, een obstakelparcours. Ook een foam pit, die boordevol schuimblokken ligt om tussen te bewegen, is aanwezig. Net zoals een airbag met springtoren, schuine trampolines en exemplaren om trefbal en basket op te spelen. Vervelen of stilzitten zit er dus zeker niet in tijdens het zomerkamp.