Vondelmolen laat 500 peperkoeken harten bezorgen aan woonzorgcentra Nele Dooms

09 april 2020

16u26 0 Lebbeke Dankzij peperkoekproducent Vondelmolen van Lebbeke kunnen ze in de woonzorgcentra in de gemeente lekker smullen. Zaakvoerder Jan Borms liet liefst 500 peperkoeken harten bezorgen aan de verschillende rusthuizen. Burgemeester Raf De Wolf zorgde voor de overhandiging.

“In deze coronacrisis willen we als Lebbeeks bedrijf graag iets doen voor de gemeente”. Met die boodschap trok Jan Borms, zaakvoerder van Vondelmolen, naar het gemeentebestuur. Burgemeester Raf De wolf stelde hem voor om de woonzorgcentra een steuntje te geven. “De mensen daar zijn vanaf dag één van de coronacrisis het hardst getroffen en het personeel werkt er hard”, zegt hij. “Zij verdienen zeker een hart onder de riem.”

Vondelmolen kwam prompt met 500 peperkoeken harten. Die werden donderdag aan alle directeurs van de verschillende woonzorgcentra bedeeld. “Een peperkoeken hart voor de zorg, geschonken door een zaakvoerder met een hart van goud”, zegt De Wolf, die de peperkoek zelf ging overhandigen.

In de Lebbeekse rusthuizen verloopt momenteel alles vrij goed. Hier is er nog geen sprake van coronabesmettingen. “Bewoners en zorgverleners van de woonzorgcentra in onze gemeente zijn sinds 11 maart in de hoogste alertheid gezet”, zegt De Wolf. “Als gemeente spelen wij kort op de bal door alle woonzorgdirecteurs samen te brengen om zo een de werking op elkaar af te stemmen. We staan allemaal dagelijks in contact met elkaar en proberen ook zo goed mogelijk bewoners en familie te informeren. De bewoners stellen het goed. Het cadeautje van Vondelmolen geeft de zorgverleners dat extraatje om er te staan voor hun bewoners.”