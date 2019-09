Vondeling aan Dender groeit uit tot nieuw hopras Tanera: liefhebbers brouwen nu bier met wilde, verdwenen hop Nele Dooms

13 september 2019

10u48 0 Lebbeke Het idee om oude hoprassen weer tot leven te brengen, zorgt er nu voor dat enkele vrienden uit Denderbelle een wilde hop, toevallig gevonden in de streek, laten uitgroeien in hun tuin. Daar brouwen ze dit najaar een eigen bier mee. Tanera is de naam, verwijzend naar de oude Keltische benaming voor de Dender.

Jo Abbeloos, Ruben Meert en Steve Beurms zijn volop bezig met de pluk van hun zelf tot nieuw leven gewekte hopplanten. Ze groeien onder andere in de tuin van Meert, aan de Grote Snijdersstraat in Lebbeke. “Het is allemaal begonnen met idee om oude hoprassen weer tot leven te brengen”, zegt Meert. “In de streek rond de Dender is hop altijd een algemeen voorkomende wilde plant geweest. Liefst van al wilden we zo’n wilde plant die al lang vergeten was, weer laten groeien.”

Een unieke hoplant ontdekte Meert toevallig aan de oever van de Dender. “Ik wandelde er voor bij en zag plots hop groeien”, vertelt hij. “Dat kon ik niet zomaar laten en heb de plant meegenomen. Wat bleek? Deze hop brengt grote hopbellen voort én veel. En er bleek bovendien nog lekker bier mee te brouwen ook. Dat ontdekten we toen we een allereerste keer een proefbrouwseltje maakten. Voor ons was dat het sein om met deze plant voort te gaan. Genetisch onderzoek in Nederland toonde ondertussen trouwens aan dat deze wilde hop nauw aansluit bij de groene bel, een succesvolle soort typisch voor deze streek.”

En dus groeien er in de tuinen van de vrienden in Denderbelle en Lebbeke nu verschillende hopplanten, Tanera gedoopt. Die leveren nu een oogst van heel wat hopbellen op. De pluk is volop bezig. “Daar gaan we eerstdaags mee aan de slag om er een eigen brouwsel mee te maken”, zegt Beurms. “Daarvoor werken we samen met een paar amateurbrouwerijen in Denderbelle. Over een paar maanden zal dat te drinken zijn. Een gigantische hoeveelheid is het nog niet, maar we zullen er toch al voldoende kunnen van genieten.”

De hop is “Tanera” gedoopt en dat is niet toevallig. “Het verwijst naar een oude, Keltische benaming voor ‘Dender’ en betekent ‘wild en bruisend’”, weet Abbeloos. “Het zijn twee eigenschappen die goed passen bij deze nieuwe hop en het biertje dat we er van maken. De smaak die deze hop geeft, is overigens een zeer lekkere en fijne bitterheid. Ons proefbrouwsel lieten we al eens aan Zythologen proeven en die zijn absoluut overtuigd van de smaak.”

De vrienden hebben dan ook de ambitie om deze hop een mooie toekomst te geven. “Onze droom is eigenlijk dat hij wordt opgepikt door professionals, in grote hoeveelheden wordt geteeld én gebruikt bij de grotere brouwerijen”, klinkt het. “Maar daar zullen we wat geduld moeten voor hebben allicht. Komende winter gaan we alleszins zelf al extra planten aanplanten om de opbrengst te verhogen.”