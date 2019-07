Voetpaden en riolering Konkelgoedstraat krijgen opknapbeurt Nele Dooms

05 juli 2019



Het gemeentebestuur van Lebbeke laat herstellingswerken uitvoeren in de Konkelgoedstraat in Lebbeke. Zowel voetpaden als riolering zullen vernieuwd worden. De gemeenteraad keurde het dossier hiervoor goed, zodat een aannemer gezocht kan worden. Het project wordt versneld aangepakt in plaats van te wachten op het grotere dossier van de Rossevaalstraat. Daarvoor zou normaal subsidie komen in het kader van het rioleringsproject, maar het is nog te lang wachten op een fiat daarvoor. Omdat de voetpaden er in de Konkelgoedstraat zo slecht bijliggen, stelt de gemeente een heraanleg niet langer uit. De vernieuwingswerken zullen zo’n 190.500 euro kosten. Daarvan zal de gemeente zo’n 114.300 euro betalen en watermaatschappij Farys ongeveer 76.000 euro.