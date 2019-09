Vocaal Ensemble Nobile viert tiende verjaardag met concert Nele Dooms

26 september 2019

17u50 5

Het Vocaal Ensemble Nobile uit Lebbeke bestaat exact tien jaar en dat wil het gezelschap vieren met een aangepast concert. “Op 1 oktober repeteerden wij voor de eerste keer en ondertussen hebben wij al een geslaagd parcours afgelegd”, zegt Ilse De Medts van het muziekgezelschap. “Tien jaar later zingen wij nog altijd elke donderdag samen. Een feestconcert is dus zeker op zijn plaats.” Dat zal plaatsvinden op zaterdag 5 oktober en gepaard gaan met een hapje en een drankje. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: ensemble_nobile@hotmail.com.