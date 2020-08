Vliegende start van nieuw seizoen voor duivenmelker Patrick van den Abbeel Nele Dooms

03 augustus 2020

12u12 0 Lebbeke Het lijkt er sterk op dat duivenkampioen Patrick Van den Abbeel zijn hoge ambities voor het nieuwe duivenseizoen aan het waar maken is. Het nieuwe seizoen is nog maar een paar weken bezig en de Lebbekenaar kan al verschillende prijzen op zijn naam schrijven. Dankzij topprestaties van zijn duiven. Hoogste doel blijft opnieuw Belgisch Kampioen worden. Voor de vierde keer op rij.

Patrick Van den Abbeel, al van jongsaf aan gebeten door de duivensport, heeft al een paar keer serieus lopen ijsberen op zijn gazon achter zijn woning aan de Opwijksestraat in Lebbeke. Het is zijn gewoonte als de duiven moeten vallen na een vlucht. De voorbije weken mocht Van den Abbeel daar ook een vreugdesprong bij maken, want zijn duiven doen het uitzonderlijk goed bij de start van het nieuwe seizoen.

“We zijn sinds de start vier weken geleden aardig op dreef”, zegt een tevreden Van den Abbeel. “Juliana, onze jaarse topduivin met al diverse ereprijzen op haar palmares, behaalde de eerste plaats bij een vlucht uit Sermaises. Ze nam het op tegen 1.983 lotgenoten. Een week later wonnen we de twee eerste prijzen in de jonge duiven tegen niet minder dan 3.625 beestjes.”

“En nog een week later volgde de kers op de taart: bij de Derbyvlucht uit Orleans van 377 kilometer won Laura de eerste prijs tegen maar liefst 17.686 jonge duiven”, gaat Van den Abbeel voort. “Ze was bovendien de allersnelste van bijna 25.000 oude en jonge duiven. Er haalden zelfs zeven duiven van ons de top 100. En de vlucht het voorbije weekend vanuit Vierzon met 440 kilometer werd gewonnen door ons Margo, de beste van 6.378 jonge duiven. Op dezelfde vlucht werd ook nog de derde prijs behaald. Twee maal op het podium dus.”

De mooie prestaties zorgen ervoor dat Van den Abbeel er ook in gelooft voor de nationale vluchten die vanaf volgend weekend starten. “We hopen deze lijn door te trekken”, zegt hij. De man heeft dan ook een naam hoog te houden. Al drie keer werd hij Belgisch Kampioen. “Normaal is zo’n kampioentitel ‘once in a lifetime’, een unicum”, zegt Patrick. “Na een eerste keer schatte iedereen de kans onbestaande dat dit nog eens zou lukken. Maar kijk, ondertussen kwamen er nog eens twee fel begeerde trofeeën bij. Er zijn duizenden duivenliefhebbers die ervan dromen zo één keer kampioen te worden. Na drie keer schat ik nu de kans op een vierde titel toch ook op ‘onwaarschijnlijk’. Maar hé, je weet toch maar nooit.”