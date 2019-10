Vlaams regeerakkoord levert gemeente 1,3 miljoen euro extra op Nele Dooms

09 oktober 2019

Lebbeke zal de komende jaren over ruim 1,3 miljoen euro extra beschikken. Dat is het resultaat van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Dankzij dat akkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers. Enerzijds neemt de Vlaamse overheid de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én anderzijds geeft het gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte, om die te vrijwaren en er zorg voor te dragen. “Voor Lebbeke levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.084.036,41 euro aan nieuwe inkomsten op”, weet Freya Saeys, Vlaams Parlementslid (Open Vld). “De andere tussenkomst zorgt voor nog eens 282.541,2 euro. Dat is samen goed voor 1.366.577,61 euro aan extra investeringsruimte. We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, de gemeenten zo meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kan er geïnvesteerd worden in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”