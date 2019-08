Vijfde verjaardag van Reus Rozeken centraal tijdens Kapellestraatkermis, met onder andere nieuw kermisbier Nele Dooms

09 augustus 2019

19u18 1 Lebbeke De 94ste Kapellestraatkermis in Denderbelle staat voor de deur. Die zal dit jaar in het teken staan van de vijfde verjaardag van reus Rozeken. Er wordt zelfs een nieuw kermisbier naar haar genoemd: Rozeken Number Five. De Lustige Geburen zorgen niet alleen voor een reuzenommegang, maar ook heel wat andere animatie vier dagen lang.

Reus Doetjen mag dan al ruim dertig jaar de vaste waarde zijn tijdens de Kapellestraatkermis, dit jaar staat zijn vriendin Rozeken in de belangstelling. Zij viert haar vijfde verjaardag als reus. “Speciaal voor haar is daarom een kermisbier gebrouwen”, zegt Dirk Blindeman van de Lustige Geburen, organisatoren van de Kapellestraatkermis. “We kunnen daarvoor op de medewerking van brouwerij Erneffen, Brouweij Sint-Cornelius en brouwere De Belleketels rekenen.”

Het kermisbier draagt de naam “Rozeken Number Five”, naar het liedje Mamnb nbr 5 van Lou Bega. “In de song komen verschillende vrouwen aan bod, bij ons bier draait het dan weer rond heel wat verschillende ingrediënten”, zegt Jo Abbeloos van De Belleketels. “Op dit nieuwe bier valt geen etiket te plakken. Het is bitter en blond, maar helder van kleur. Droog en fruitig, maar met een lange bittere nasmaak. Omdat er quinoa inzit heeft het een lichtere kleur. In de neus springen hop, hars en gekonfijte citroen. Kortom, het bier is, net zoals Rozeken, een specialleke.”

Van het bier is 280 liter gebrouwen en het is alleen te proeven tijdens de Kapellestraatkermis. Maar tijdens dat weekend is er nog veel meer te beleven. Zo openen de kermiszangers van koor Bellecantorij het kermisgebeuren met een meezing-avond, circus Sarakasi zorgt elke dag voor initiaties, er zijn live optredens, een Slagerfestival en Foute Party, reuzenstoet, Gouden Tongenworp, kinderjaarmarkt en jaarmarkt.

Ook de Belse Madammen doen een duit in het zakje. “Ook wij zetten ons ondertussen toch al een aantal jaren in om de kermis nog meer te doen leven”, zegt Els. “Iedereen is welkom in onze zomerse cava-bar. Op maandagavond organiseren we een avondmarkt met allerlei standjes, van lekkere hapjes, over ambachten, tot kaartjes, juwelen en snuisterijen. We zorgen ook dat de kinderen vertier hebben met Vlaamse Spelen en tijdens de kinderjaarmarkt een show waarbij de deelnemertjes de kans krijgen ofwel hun huisdier ofwel hun hobby of talent te tonen.”

De Kapellestraatkermis vindt plaats op zaterdag 17, zondag 18, maandag 19 en dinsdag 20 augustus in en rond het kermisdorp in de Kapellestraat. Voor het volledige programma zijn De Lustige Geburen te vinden op facebook.