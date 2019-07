Vijf nieuwe hoofdinspecteurs voor politiezone Lebbeke-Buggenhout Nele Dooms

12 juli 2019

16u44 12 Lebbeke Het politiekorps van de zone Lebbeke-Buggenhout heeft er vijf nieuwe hoofdinspecteurs bij. Die legden vrijdagnamiddag officieel de eed af in het politiekantoor van Lebbeke.

De nieuwe personeelsleden zijn goed nieuws voor het korps, dat al jaren met onderbemanning en personeelstekort kampt. “Vier van de vijf nieuwe hoofdinspecteurs zijn nieuwkomers vanuit een ander politiekorps, één ervan maakt intern promotie”, zegt korpschef Kurt Van der Straeten. “Bovendien krijgen we er in oktober ook nog eens twee extra inspecteurs voor de interventiedienst bij. Daarmee zijn nog altijd niet alle vacatures ingevuld, maar het is toch al een verbetering.”

Eén van de nieuwe hoofdinspecteurs is Frankie Rauwoens. Die was vroeger wijkagent in Baasrode en zal nu aan het hoofd van de wijkwerking voor de zone Lebbeke-Buggenhout komen. Sven Damen, Stephanie Sys, Yves Meert en Stefaan Van Hooste versterken de interventiedienst.