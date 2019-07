Vijf dochters zorgen voor vijfdubbel viergeslacht en de papa... die bouwt een mancave Nele Dooms

11 juli 2019

10u49 0 Lebbeke Vijf dochters op rij zijn er in het gezin van Tatjana Uyttersprot en Diego Vertongen. En dat maakt, naast een gezellige drukte in de woning aan de IJzerenwegstraat in Lebbeke, ook vijf viergeslachten op rij. Tussen al dat vrouwelijk geweld houdt papa Diego stand. “Ik word goed gesoigneerd”, lacht hij. “Maar ik ga wel een mancave bouwen.”

Yvonne Dots, 73-jarige overgrootmoeder uit Opwijk, heeft ondertussen wat rekenwerk als ze haar nageslacht in kaart wil brengen. Vier kinderen heeft ze. En die zorgden op hun beurt voor vijftien kleinkinderen. Ondertussen staat de teller ook op 22 achterkleinkinderen. “Het zijn er zo veel dat ik de verjaardagen niet meer van buiten kan bijhouden”, zegt ze. “Bij de kleinkinderen lukte dat nog, maar 22 achterkleinkinderen dat is me wat.”

Om aan dat aantal te komen doet kleindochter Tatjana Uyttersprot (30), fulltime zorgkundige in Seniorie Minneveld in Lebbeke, een mooie duit in het zakje. Met de komst van de kleine Aurora Vertongen een paar weken geleden heeft ze vijf dochters op rij. De baby woog 2,890 kilo bij de geboorte en mat 48 centimeter. Ze maakt het gezinnetje met grote zussen Davinya (14), Ylana (10), Aida (7) en Alva (6) compleet. “Vijf dochters is genoeg”, lacht mama Tatjana. “Na vier was dat nog niet het geval. Het heeft altijd blijven kriebelen om er nog een baby bij te krijgen. Uiteindelijk heb ik eens mooi in de ogen van Diego gekeken en hij ging akkoord.”

Even zag het er naar uit dat het gezin toch een zoon zou krijgen. De gynaecoloog dacht aanvankelijk dat de baby een jongetje zou zijn. “Dat zou ook leuk geweest zijn voor de verandering. De papa liep al op wolkjes met het vooruitzicht van een zoon”, zegt Tatjana. “Maar uiteindelijk bleek wat later tijdens de zwangerschap dat het toch opnieuw een meisje zou zijn. Daar zijn we even blij mee!”

Oma Marianne van Gucht (54) uit Opwijk heeft de handen vol om de vijf kleindochters te vertroetelen. Ondertussen houdt papa Diego zich stand tussen al dat vrouwelijk geweld. “Ik heb zelfs een andere job aangenomen om regelmatig ook van thuis uit te kunnen werken”, zegt hij. “Er wordt hier goed voor mij gezorgd met al die meisjes. Totaal geen probleem met al die vrouwen rondom mij. Maar ik bouw toch een mancave voor als het eens nodig zou zijn om aan te vrouwtjes te ontsnappen.”