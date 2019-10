Vier rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen na alcohol en drugscontrole Koen Baten

01 oktober 2019

15u40 0 Lebbeke Op het grondgebied van Lebbeke en Buggenhout heeft de politie afgelopen weekend vier rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Twee bestuurders hadden te veel gedronken, de twee andere bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen.

In totaal werden 259 bestuurders onderworpen aan een alcohol of drugstest. De controles vonden plaats in de Kalkenstraat, Dries, Opwijksestraat en Processieweg. Op de Dries in Opdorp werd een bestuurder betrapt met 2,7 promille in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Ook hier werd een bestuurder betrapt onder invloed van drugs.

Op de Processieweg werd een bestuurder betrapt onder invloed van alcohol. Hij werd in het verleden al eerder betrapt en mocht ook zijn rijbewijs meteen inleveren. Ook hier werd een bestuurder betrapt op drugs. Verder werden er ook vier pv’s opgemaakt voor de technische keuring. In totaal werden meer dan 1.400 voertuigen gecontroleerd door de ANPR-camera.