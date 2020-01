Vier bestuurders onder invloed tijdens BOB-controle Koen Baten

13 januari 2020

16u34 4 Lebbeke Afgelopen weekend leverde de lokale politie van Buggenhout en Lebbeke een extra inspanning om alcoholcontroles uit te voeren op het grondgebied. De actie kaderde in het weekend zonder alcohol. Er werden 489 bestuurders onderworpen aan een controle. Ook alle documenten en het rijbewijs werd gecontroleerd.

In totaal werd er bij 18 personen alcohol aangetoond. Drie bestuurders kregen een onmiddellijk inning van 179 euro. Een bestuurder zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Van een persoon werd ook het rijbewijs ingehouden voor vijftien dagen omdat hij onder invloed was van cannabis en cocaïne.

Verder kon de politie ook een persoon betrappen die zonder rijbewijs reed. Zijn rijbewijs werd door een andere politiezone een week eerder ingetrokken. Zijn voertuig werd aan de klem gelegd.

Daarnaast werden ook enkele bestuurders betrapt zonder verzekering, een vervallen keuring, het gebruik van de gsm en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Twee jonge bromfietsers werden uit het verkeer gehaald omdat ze roekeloos rijgedrag vertoonden. Hun bromfietsen reden te snel en werden in beslag genomen.