Vief zet vijftiende verjaardag in kijker tijdens barbecue Nele Dooms

03 september 2019

De leden van de Lebbeekse seniorenvereniging Vief ontmoetten elkaar voor een gezellige barbecue in de Terraszaal van Cultuurcentrum Biekorf in Lebbeke. Daar werd de vijftiende verjaardag van de vereniging in de kijker gezet. “Vief is ontstaan in de schoot van de liberale mutualiteit”, zegt Marc Siccard. “Vijf keer per jaar komen we samen voor één of andere activiteit, aangevuld met enkele bedrijfsbezoeken. Meer dan zeventig senioren zijn lid. Vief wordt geleid door negen bestuursleden. We hopen alleszins er nog zeker eens vijftien jaar bij te doen.”