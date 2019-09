Verwarming in Biekorf hersteld nadat deze hele zomer bleef branden Koen Baten

06 september 2019

16u43 0 Lebbeke De verwarming in de Biekorf in Lebbeke is hersteld, dat laat schepen van Energie Mike Torck weten. Vorige week meldde de voormalige burgemeester Francois Saeys dat de verwarming de hele zomer bleef draaien omdat ze stuk was. “De chauffage zal voortaan alleen branden als het nodig is", klinkt het.

“De gemeentelijke diensten hebben na het defect onmiddellijk contact opgenomen met de firma die de herstellingen uitvoerde na de brand in de Biekorf", zegt schepen Torck. “De nodige bijstellingen aan de verwarming werden deze week uitgevoerd waardoor de problemen van de baan zijn. Het publiek kan nu in de meest optimale klimatologische omstandigheden genieten van het nieuwe cultuurseizoen in de Biekorf", besluit de schepen.