Vertellingen op kasteeldomein Nele Dooms

06 juni 2019

16u45 3 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke zal ook deze zomer gastgemeente zijn voor de ‘TV Oost Vertellingen’. De avond zal plaatsvinden op het domein van het Kasteel van Wieze, aan de Kloosterstraat.

“Het nieuwe gemeentebestuur wil ook meer aandacht schenken aan de deelgemeenten”, zegt burgemeester Raf De Wolf. “Daarom laten we TV Oost met haar Vertellingen halt houden op het kasteeldomein van Wieze. Het is een unieke locatie voor een fijn avondje stand-upcomedy en cabaret. Wij zorgen voor de omkadering en de bezoekers moeten alleen maar een stoeltje of dekentje meebrengen. We zijn de kasteelheer alleszins dankbaar dat hij zijn domein hiervoor wil openstellen.”

Voor de TV Oost Vertellingen in Lebbeke komt Nele Bauwens langs. Dat is voorzien op donderdag 11 juli. Bauwens zal haar nieuwe solovoorstelling ‘Wat een Geluk’ brengen. Ze blikt terug op haar eerste liefde, vertelt over haar huidige levensgezel, en haar meedogenloze vriendinnen. De avond, die start vanaf 19 uur, is gratis en Vicaris trakteert op biertje.