Verschillende inbraken in voertuigen in Lebbeke vastgesteld door politie, daders wel gefilmd Koen Baten

29 september 2020

17u41 13 Lebbeke De politiezone van Lebbeke/Buggenhout heeft dinsdag verschillende meldingen gekregen van inbraken in voertuigen waarbij heel wat schade werd aangericht. De buit was telkens bijzonder klein. Vorige week gebeurden er ook soortgelijke inbraken in Dendermonde. Een lichtpuntje, er zijn camerabeelden van de daders. Die zullen nu verder worden onderzocht.

Het gaat om een hele reeks inbraken in voertuigen die de politie de afgelopen 24 uur moest vaststellen. Er zijn minstens zeven geregistreerde gevallen, maar mogelijk loopt het aantal nog verder op. De politie bevestigt de inbraken, maar zegt dat de buit telkens klein was. De schade aan de voertuigen was des te groter.

Bij een inbraak werden er wel beelden gemaakt van de daders. Die werden aan de politie overhandigd en die zal de beelden verder analyseren en onderzoeken. Het geeft de politie een spoor naar de mogelijke daders om de inbraken op te lossen, maar alles hangt ervan af of de personen kunnen geïdentificeerd worden.

Vorige week gebeurden er in Sint-Gillis-bij-Dendermonde soortgelijke inbraken in voertuigen. Toen was er sprake van zeker drie voertuigen, maar ook hier was de buit niet bijzonder groot en gingen de daders aan de haal met wat elektronica. Of het om dezelfde personen gaat is niet duidelijk.