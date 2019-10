Vernieuwingswerken dak gemeentehuis: ook nieuw dak voor Galerie De Fontein Nele Dooms

28 oktober 2019

17u53 0

Ook Galerie De Fontein aan de Grote Plaats in Lebbeke krijgt een nieuw dak. Het gemeentebestuur heeft beslist om de aannemer die momenteel bezig is met de vernieuwingswerken van het dak van het gemeentehuis, ook de klus te laten klaren. “Bij de werken aan het gemeentehuis die volop bezig zijn, en overigens broodnodig waren door de enorme slijtage aan het dak, is gebleken dat ook De Fontein best een nieuw dak kan gebruiken”, zegt burgemeester Raf De Wolf. “Hoewel dit aansluit op het gemeentehuis, is dit gebouw niet beschermd. Hiervoor kunnen we dus geen subsidie aanvragen en dat betekent ook dat we geen lange doorlooptijd van het dossier hebben. Daarom vinden we het best om de aannemer gelijktijdig met het dak van het gemeentehuis ook dat van De Fontein te laten vernieuwen. Dat dit dak asbest bevat, betekent wel een extra kost”. De werken zullen de gemeente ruim 90.000 euro kosten. De gemeenteraad gaf zijn fiat voor de uitvoering.