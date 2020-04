Vernieuwing wegmarkeringen op twee straten in Lebbeke Koen Baten

06 april 2020

17u55 0 Lebbeke De gemeente Lebbeke maakt de komende dagen gebruik van het weinige verkeer dat dit moment op weg is. Ze zullen op twee straten nieuwe wegmarkeringen aanleggen.

De nieuwe wegmarkeringen gebeuren op de Flor Hofmanslaan en de Lindelaan in Lebbeke. De Flor Hofmanslaan is normaal een erg drukke steenweg, maar er is nu een pak minder verkeer waardoor de gemeente het moment ideaal is om nu de wegmarkeringen opnieuw te verven. Verkeer kan wel nog passeren, maar de gemeente vraagt om op de snelheid te letten.