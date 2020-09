Vernieuwing en crowdfunding om toekomst handbalclub Elita te verzekeren Nele Dooms

15 september 2020

16u12 0 Lebbeke/Buggenhout Met een uitgebreid, vernieuwd bestuur en een crowdfunding wil handbalclub Elita haar toekomst verzekeren. Een nieuwe campagne “Samen gaan we voor eerste!” moet de ambities benadrukken. “Zoveel mogelijk volk betrekken bij ons verhaal, dat is ons doel”, klinkt het.

Handbalclub Elita van Lebbeke-Buggenhout kent al jaren succes in de streek. Om dat te bestendigen of zelfs nog te verbeteren is het clubbestuur vernieuwd en uitgebreid met maar liefst negen extra leden. “En die zijn vooral erg complementair, met elk zijn eigen achtergrond in de financiële en commerciële sector, marketing, ouders van jeugdspelers en mensen met sportieve en educatieve kennis”, zegt voorzitter Steven Van Oudenhove. “Door elkaar aan te vullen staan we als club een pak sterker.”

Om voort te bouwen aan een mooie toekomst, werd ook een nieuw plan van aanpak bedacht. “Recent promoveerde de club naar tweede nationale, maar we willen vooral dat echt iedereen bij de club aan zijn trekken komt door kwalitatieve opleidingen en voorbeeldige sportiviteit, gesteund door een gezond financieel beleid”, klinkt het.

In die zin is ook een crowdfunding opgestart. “We willen hier vooral mee bereiken dat iedereen die zich wil engageren voor de club zijn steentje kan bijdragen”, zegt Van Oudenhove. “Wij willen iedereen dichter bij de club betrekken en meenemen in ons verhaal. Of het nu leden, ouders, medewerkers, sponsors, supporters, sympathisanten of onze streekgenoten zijn.”

Wie Elita wil steunen, vindt extra info op de nieuwe website www.elita.be.