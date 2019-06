Vernieuwde Bellestraat officieel ingewandeld met Fanfareorkest Nele Dooms

23 juni 2019

13u44 0 Lebbeke Onder begeleiding van het Fanfareorkest is zondagvoormiddag de vernieuwde Bellestraat ingewandeld. Burgemeester, schepenen en bewoners verzamelden ter hoogte van het kruispunt met de Overnestbaan om vervolgens richting Kruidenboerderij te stappen. Daar wachtte een receptie met een drankje en een hapje.

De voorbije maanden werd de laatste fase van de heraanleg van de Bellestraat, die een belangrijke verbinding is tussen Lebbeke-centrum en Denderbelle, uitgevoerd. Eerder kreeg al de kant van Denderbelle tot de Overnestbaan een nieuwe inrichting. Nu was het laatste stuk aan een make-over toe.

Zo werd het kruispunt met de Leo Duboisstraat de verkeersplateau volledig vernieuwd. Een bredere bocht ter hoogte van de Overnestbaan moet zorgen voor meer veiligheid. Daar is een overrijdbaar middeneiland voorzien en aan één zijde een extra parkeerstrook. De Bellestraat heeft ook overal nieuwe voetpaden. De bestaande parkeerstroken blijven bestaan, afgebakend met bomen. Zo is er voortaan meer groen in de straat. Na de scherpe bocht kan vanaf nu op zijbermen naast de rijweg geparkeerd worden. Ook de zijstraatjes van de Bellestraat en de Overnestbaan werden mee vernieuwd en geasfalteerd. Het hele traject kreeg ook gescheiden riolering.

“De werken begonnen in februari vorig jaar en de bewoners hebben veel geduld moeten hebben, maar het eindresultaat mag er zeker zijn”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Zoals bij alle werken is er hinder geweest en we zijn de bewoners dankbaar voor hun geduld. De heraanleg is alleszins een serieuze verbetering voor de doorstroming van het verkeer.”