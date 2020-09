Vernieuwd bestuur voor Jong N-VA, met opvallende overstap Nele Dooms

25 september 2020

16u51 0 Lebbeke Jong N-VA van Lebbeke heeft een nieuw samengesteld bestuur. Met enkele interne verschuivingen en de aanwinst van twee nieuwe bestuursleden maakt de jongerenafdeling een doorstart. Opvallend: nieuwkomer Killian Vandenbroeck, kleinzoon van Open Vld-raadslid François Perdaens, maakt de overstap van Jong Vld naar Jong N-VA.

Na een tijdelijke “coronastop” schiet Jong N-VA Lebbeke weer uit de startblokken. Dat gebeurt met een vernieuwde bestuursploeg. Brent Roelandt geeft zijn voorzitterschap door aan Evert Van der Poten. Die was hiervoor secretaris van de afdeling. Voor Brent is de fakkel doorgeven een logische keuze. “Nu ik ook voorzitter ben van Jong N-VA Dender en coördinator van onze regio, is het beter dat iemand anders de volle aandacht aan de Lebbeekse jongerenafdeling kan geven”, zegt hij.

Kersvers voorzitter Evert, 25 jaar en parlementair medewerker in het Vlaams Parlement bij volksvertegenwoordiger Marius Meremans, is Denderbellenaar in hart en nieren. Zijn weg naar N-VA en Jong N-VA vond hij bij de jongste lokale verkiezingen. “Ik heb er veel zin in om met veel energie en enthousiasme mijn schouders onder deze nieuwe ploeg te zetten”, zegt hij.

Wissel

Naast de voorzitterswissel worden Killian Vandenbroeck en Quinten Bosman verwelkomt in het bestuursteam. Killian is zoon van Raf Vandenbroeck en Carla Perdaens en kleinzoon van François Perdaens, gemeenteraadslid en vorige legislatuur schepen bij Open Vld. De jongeman is 23 jaar en afkomstig uit Denderbelle. Als bouwkundig ingenieur werkt hij bij Jan De Nul als werfleider. Killian maakt de overstap van Jong VLD naar Jong N-VA.

Quinten is 19 jaar oud en komt uit Lebbeke. Hij studeert financiën- en verzekeringswezen aan de Arteveldehogeschool in Gent. Killian wordt secretaris, Quinten vervoegt de ploeg als bestuurslid. Ondervoorzitter is Yotta Tharrouniatis en penningmeester is Sébastien De Mey. Ook Klaas De Smedt, Brent Roelandt en Seppe Klinckaert maken nog deel uit van het bestuur.