Verkoopakte kerk Heizijde getekend, gemeente wil zo snel mogelijk afbraak Nele Dooms

05 september 2019

09u46 0 Lebbeke De verkoop van de kerk van Heizijde is rond. Kerkfabriek en gemeentebestuur hebben zopas de verkoopakte officieel getekend. Daarmee is het gebouw nu eigendom van de gemeente Lebbeke. Die wil het complex afbreken in kader van een groene herinrichting van de site.

Na maanden perikelen rond de toekomst van de kerk van Heizijde en een nieuwe bestemming van de site, besliste het Lebbeekse schepencollege eind april om de kerk van Heizijde te kopen. Door een deal met de Kerkfabriek moet de gemeente enkel de waarde van de grond betalen voor de aankoop. Dat is zo’n 19.000 euro. Bedoeling is om de kerk af te breken. Alleen de kerktoren, die al decennia het uitzicht van Heizijde bepaalt, zal bewaard worden. Eens de kerk afgebroken moet er op de site een park aangelegd worden, met onder andere banken en speeltuigen en een vijver, als groene ontmoetingsruimte voor Heizijde.

Het was wachten tot nu voor de verkoopakte getekend kon worden, maar dat is deze week gebeurd. Ondertussen blijkt dat een buurtbewoner wel naar de Raad van State gestapt is om zowel de verkoop van de kerk als de afbraak ervan aan te vechten. Omdat dit echter niet opschortend werkt, gaat het gemeentebestuur gewoon voort met haar plannen. Het wil nu zo snel mogelijk een sloopvergunning bekomen, zodat de afbraakwerken kunnen starten. Net voor ondertekening van de verkoopakte is de kerk van Heizijde overigens ook officieel ontwijd.