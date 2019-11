Verkeershinder in Leo Duboisstraat Nele Dooms

06 november 2019

15u02 0

Er doet zich de komende dagen verkeershinder voor in de Leo Duboisstraat in Lebbeke. In opdracht van Proximus voert een aannemer er sinds woensdag 6 november werken uit aan de nutsleidingen. Er worden kabels getrokken ter hoogte van de rotonde aan de Flor Hofmanslaan. Naar aanleiding hiervan moet het verkeer beurtelings aan de werfzone passeren. Dat wordt geregeld aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. De werken duren tot 12 november.