Verkeershinder door werken op Dendermondsesteenweg Nele Dooms

07 juli 2019

Er zal zich de komende dagen flink wat verkeershinder voordoen op de Dendermondsesteenweg in Lebbeke. Aanleiding zijn werken die uitgevoerd worden ter hoogte van de Marisdreef en Vondelstraat. Het gaat om graafwerken in opdracht van Telenet. Die zullen vijf werkdagen duren, en uitgevoerd worden in de periode tussen maandag 8 juli en 19 juli. De werfzone palmt het fiets- en voetpad in de richting van Dendermonde in. Fietsers en voetgangers zullen daardoor gebruik moeten maken van de rijbaan. Hiervoor wordt een veilige doorgangszone afgebakend. Het autoverkeer moet dan over versmalde rijstroken. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en een parkeerverbod op de parkeerstrook richting Lebbeke.