Vandalen gooien ruit van auto in met steen Koen Baten

06 augustus 2019

15u49 5

In de Kakemanstraat in Lebbeke hebben vandalen in de nacht van maandag op dinsdag een autoruit ingegooid. De dader of daders gebruikten hiervoor een zware steen om de ruit in te gooien. Het gaat om een Renault Clio. Andere auto’s werden niet gevandaliseerd. Er zou ook tabak gestolen zijn uit de wagen. Het is niet duidelijk wie er achter het vandalisme zit.