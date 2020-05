Vanaf maandag mag er weer bezoek in Lebbeekse rusthuizen Nele Dooms

15 mei 2020

16u27 1 Lebbeke In de Lebbeekse rusthuizen is vanaf maandag 18 mei weer bezoek toegelaten. De beslissing komt er na intensief overleg tussen het gemeentebestuur en alle rusthuisdirecties.

“De voorbije weken zijn er heel wat constructieve vergaderingen geweest met de directeurs van de vier Lebbeekse woonzorgcentra en coördinerend arts Stephanie Pauwels over maatregelen in verband met de corona-epidemie”, zegt schepen van Volksgezondheid en Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “De gezondheid en veiligheid van de bewoners en het personeel van onze woonzorgcentra stonden daarbij voorop. Het was voor ons erg belangrijk om tot een gedragen plan te komen voor alle woonzorgcentra op ons grondgebied.”

Dat is nu klaar. Om bezoek weer toe te laten, gelden een reeks afspraken. Per bewoner wordt één vaste bezoeker gekozen, in overleg met de bewoner en de familie. Die bezoeker moet altijd dezelfde zijn en mag niet ziek zijn of symptomen van Covid-19 vertonen op het moment van het bezoek. “De bezoeker moet een eigen mondmasker dragen en voor het bezoek de handen ontsmetten”, zegt De Cock. “Zijn temperatuur wordt gemeten aan de ingang. Er wordt ook gevraagd om alle richtlijnen van de medewerkers van het rusthuis tijdens het bezoek goed op te volgen.”

De bezoeken zullen plaatsvinden in een aparte ruimte, waar social distancing mogelijk is. Er wordt een halfuur tijd voor voorzien. Na het bezoek wordt de bezoekruimte telkens gedesinfecteerd.