Van liefde op het eerste gezicht tot invoer van de lekkerste wijnen uit Zuid-Afrika: Arnim Wines verdeelt topwijnen over hele land Nele Dooms

07 januari 2020

10u05 0 Lebbeke Het lot én de liefde bracht hen samen, maar nu runnen Koen De Ridder en Zoë Van Arnim samen hun Arnim Wines in Lebbeke. Daarmee brengen ze de lekkerste wijnen uit Zuid-Afrika naar hier. “Alleen van de meest gerespecteerde wijnbouwers van het land”, benadrukken de twee. Vanuit hun magazijn in Lebbeke verdelen ze de topwijnen over heel het land.

Bestelt u in The Jane, het restaurant van sterrenchef Sergio, een Zuid-Afrikaanse wijn, dan is de kans groot dat die via het Lebbeekse Arnim Wines in uw glas belandt. Ook andere gerenommeerde zaken over het hele land doen beroep op Koen De Ridder en Zoë van Arnim om topwijnen uit Zuid-Afrika op hun kaart te zetten. In de Dendermondse regio zijn wijnen van Arnim Wines te vinden bij onder andere restaurant Da Vinci in Sint-Gillis-Dendermonde en Zeta Bar and Beyond in hartje Dendermonde. “In 2003 slaagden we er voor het eerst in een container met pareltjes naar ons land te halen”, zeggen de twee. “Vandaag bestaat ons portfolio uit de mooiste wijnen van Zuid-Afrika. Samen met onze vrienden en wijnmakers daar selecteren we de meest eigenzinnige wijnen om ze hier voor te stellen en te verdelen.”

Het was het lot, én liefde op het eerste gezicht, dat de twee samenbracht. Zoë, geboren in Zuid-Afrika in Stellebosch op het toen prestigieuze wijndomein Boschendael, is dochter van Achim von Arnim, eigenaar van Haute Cabriere, ex-keldermeester van Boschendael, medestichter van The Cape Winemakers Guild en icoon van de Kaapse wijnindustrie, verzeilde in België voor studies. Achttien jaar was ze en ze trok op zeker ogenblik mee met een vriendin naar een fuif. “Het is daar dat ik Zoë op het oog kreeg en tegen mijn vriend zij ‘zorg ervoor dat dit meisje niet naar huis gaat’. We leerden elkaar kennen en Zoë bleef hier plakken”, vertelt Koen. “Na een jaar moest ze echter terug naar Zuid-Afrika. Ik zegde meteen mijn job bij Topsport op en ging haar achterna, zonder papieren. Dat laatste zorgde ervoor dat ik na gegeven tijd toch moest terugkregen naar België. Toen ik later hoorde dat Zoë naar Londen zou afreizen, repte ik me ook meteen naar de Engelse hoofdstad. Om vanaf dan voor altijd samen te blijven.”

Al doende geleerd

De passie voor wijn van kindsbeen meegekregen, was het al snel duidelijk dat Zoë in deze sector zou doorgaan. Maar ook Koen maakte er zijn weg. “Al de wijnkennis die ik nu heb, heb ik al doende geleerd”, vertelt hij. “Ik trok in Zuid-Afrika van de ene wijnboer na de andere en leerde in de praktijk tijdens die vele wijnreizen alles. Dat heeft op den duur ook een nauwe band met wijnboeren opgeleverd. We werken alleen met die telers die we door en door kennen en waarvan we weten dat ze op en top kwaliteit leveren. Op dat vlak hebben we naar onze afnemers toe een serieuze naam opgebouwd. Ondertussen heb ik ook een eigen wijngaard. In Wieze, met 120 wijnstokken. Zelf wijn maken, dat is leven met de seizoenen. Het brengt rust.”

Maar die rust is er voor Arnim Wines zelf niet. Het gaat hard voor de wijnimporteurs. Voor het nieuwe jaar is ons magazijn aan de Lange Weverstraat in Lebbeke weer helemaal aangevuld”, zegt Zoë. “Wie dat wil, kan in ons magazijn aankopen. Ook proeven is daar mogelijk. We hebben onze openingen aangepast om klanten nog beter te ontvangen. Voortaan kan iedereen daar elke vrijdag van 16 tot 20 uur terecht. Andere momenten kan dat op afspraak.” Info: www.arnimwines.be.