Van boer tot bord: gemeente promoot de lokale korte keten Nele Dooms

04 november 2019

Het gemeentebestuur van Lebbeke wil meer inzetten op de lokale korten keten. Met het project 'Van Boer tot Bord' zal het initiatieven van lokale producenten in Lebbeke in de kijker zetten en onder de aandacht brengen. Op de gemeentelijke website wordt in kaart gebracht welke initiatieven er momenteel in Lebbeke bestaan.

“De korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen de producent en de consument”, legt schepen van Milieu en Lokale Economie Goedele Uyttersprot (N-VA) uit. “Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. De consument krijgt in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. Dat is nog eens goed voor het milieu ook.”

Voortaan biedt de gemeente een overzichtskaart aan met de locaties en een lijst met alle verkooppunten, samen met een beschrijving van het aanbod. “De korte keten omvat immers vele verschillende soorten verkooppunten om rechtstreekse verkoop mogelijk te maken: hoevewinkels, boerenmarkten, automaten, zelfpluktuinen, groenteabonnementen, webwinkels en voedselteams”, zegt schepen van Landbouw Maria Van Keer (CD&V). “Die gegeven zijn voortaan te raadplegen op de webpagina van de gemeente. Zo weet iedereen waar het kwaliteitsvol en vers product vandaan komt, tegen een eerlijke prijs voor de producent, voor de boer én de consument.”

De deelnemers zijn terug te vinden via www.lebbeke.be/korte-keten.