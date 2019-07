Unieke stukken uit oude dorpsdrukkerij te kijk Nele Dooms

03 juli 2019

De Oudheidkundige Kring H.H. Salvator van Wieze pakt dit weekend uit met een unieke tentoonstelling. De expo toont stukken die ooit gedrukt werden bij de oude dorpsdrukkerij Muylaert. Samen met de Erfgoedcel Land van Dendermonde werkte de heemkundige kring rond het project ‘Bewaren is Zilver, Waarderen is Goud’. Bedoeling daarvan is om de collecties die bewaard worden meer te waarderen. H.H. Salvator selecteerde daarvoor ‘de collectie Muylaert’. Het gaat om stukken die de vereniging beheert en vroeger toebehoorden aan de oude gelijknamige drukkerij. Tijdens een toonmoment op zondag 7 juli kan iedereen kennismaken met deze collectie. Bezoekers mogen tegelijk hun oordeel over de collectie geven. De tentoonstelling is te bezoeken van 10 tot 12 uur, in de Pastorie van Wieze aan de Sasbaan.