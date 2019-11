Unieke kans: archeologen tonen schatten Hof ten Dijke Nele Dooms

26 november 2019

16u09 2 Lebbeke Wie de eeuwenoude geheimen van het vroegere Hof ten Dijke wil leren kennen, krijgt daarvoor op woensdag 27 november een unieke kans. De archeologen die er bezig zijn met opgravingen nodigen iedereen uit om te tonen welke schatten er al eeuwenlang onder de aarde verscholen zitten.

Hof ten Dijke ligt vlakbij de grens met Buggenhout en Opwijk en het natuurgebied Heystergem. Het is één van de boerderijen van de zogenaamde Twaalf Geslachten van Lebbeke. Het gemeentebestuur besliste recent om, in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme, Heemkring Lebbeke en Natuurpunt, de site aan te leggen tot ontmoetingsplaats. Maar gezien de historische achtergrond van de locatie, moest eerst onderzoek plaatsvinden om na te kijken of er nog resten of sporen van de laatmiddeleeuwse boerderij in de bodem zaten.

Archeologen zijn volop bezig met het onderzoek. En daar mogen ook de Lebbekenaren mee kennis maken. Omdat de bodem van Hof ten Dijke stilaan haar geheimen prijs geeft, mag het grote publiek een kijkje komen nemen tijdens deze opgravingen. Nieuwsgierigen zijn welkom op woensdag 27 november tussen 13 en 15 uur. Hof ten Dijke is te vinden in het wachtbekken van de Klein-Antwerpenstraat, via de veldwegel tussen Klein-Antwerpenstraat 113 en 115 in Lebbeke.