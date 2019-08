Uniek tijdens Heizijde op Straat: kerk nog eens open voor grote publiek Nele Dooms

19 augustus 2019

15u33 1 Lebbeke Wie de kerk van Heizijde in Lebbeke nog eens aan de binnenzijde wil zien, krijgt daar deze week een unieke kans toe.

Tijdens de vierde editie van Heizijde Op Straat, georganiseerd door het buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde, zullen de kerkdeuren nog één keer open staan voor het grote publiek. De kerk is al enkele jaren gesloten, sinds er geen misvieringen meer in plaatsvinden. Het gebouw is bovendien verkocht aan het gemeentebestuur die het complex zal afbreken om er een park aan te leggen. “Dit is dus een unieke kans om nog eens een kijkje te nemen”, zegt Johan Verbelen van Leefbaar en Verenigd Heizijde.

Heizijde op Straat ontstond vier jaar geleden toen de buurt zich verenigde om mee na te denken over een nieuwe toekomstige invulling voor de site van kerk en naastgelegen parochiezaal. Dit jaar vindt het evenement plaats op vrijdag 23 augustus. Het concept is ondertussen gekend: food & drinks, kinderanimatie met onder andere een springkasteel, grime, kubbing en gekke fietsjes en zomerse sfeer. De happening begint om 18 uur. De kerk van Heizijde is te bezoeken om 19 en om 20 uur.