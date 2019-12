Uitbaters ijspiste Lebbeke: “Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er buiten ijspiste gebeurd” Koen Baten

11 december 2019

15u48 1 Lebbeke Dominique Vyncke, de huidige uitbater van de ijspiste in Lebbeke reageert op het verhaal van de tiener die afgelopen weekend bedreigd werd en geld afgetroggeld werd aan de ijspiste in Lebbeke. Volgens hen verliepen de feiten iets anders en klom de jongeman op de piste om verhaal te halen bij de man die hem probeerde af te persen. “Op de piste lopen zonder schaatsen is niet toegelaten en daarom hebben we hem van de piste gehaald", zegt Dominique.

De feiten gebeurden vrijdagavond bij de openingsavond van de ijspiste in Lebbeke. De tiener uit Dendermonde werd toen bedreigd en werd gevraagd om zijn geld af te geven. Hij ging hier niet op in en probeerde naar eigen zeggen te ontsnappen via de ijspiste en werd er dan afgehaald door de uitbaters. “De jongeman liep op de piste naar een van de afpersers om verhaal te gaan halen. We hebben hem dan wandelen gestuurd omdat we dit niet tolereren", klinkt het.

Het is de eerste keer dat Dominique hier in Lebbeke de piste uitbaat. Daarvoor baatte hij de piste uit in Aalst. “Wat er gebeurd rond de piste en op straat, kunnen wij onmogelijk voor verantwoordelijk gesteld worden. Wij houden dit enkel open om plezier te voorzien en te maken voor iedereen die naar hier komt", zegt Dominique. “We hebben de verhalen gehoord van de bendes die hier rondhangen, maar dat is niet onze schuld. Wij proberen alles veilig te laten verlopen en willen geen ongelukken met de schaatsers", klinkt het. “Wij stellen onze wetten en deze moeten nageleefd worden. Wie dit niet doet kan gewoon vertrekken en hoeven we hier niet.”

De uitbaters laten ook weten dat de politie aanwezig was op de piste die avond, en dat ze de jongeman aangeraden hebben om naar de politie te stappen. “De politie heeft ons ook verteld dat we bij problemen altijd naar hun mogen bellen. Wij hopen dat we dit niet moeten doen", besluit Dominique.