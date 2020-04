Uitbaters Hakunamatata Spa nodigen verpleging AZ Sint-Blasius uit in sauna Nele Dooms

15 april 2020

15u24 0 Lebbeke Het verplegend personeel van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius krijgt de kans om te ontspannen in de privé sauna Hakunamatata Spa in Lebbeke. De uitbaters schenken hiervoor waardebonnen aan het personeel.

Gwendoline Gutierrez en haar man Sam stampten Hakunamatata Spa een paar jaar geleden uit de grond, in de Vondelstraat. Nu willen ze hun steentje bijdragen in deze coronacrisis. “We weten allemaal hoe zwaar de verpleging het te verduren heeft in deze tijden, zowel lichamelijk als psychisch”, zegt Gwendoline. “Daarom willen we graag iets doen voor hen.”

De uitbaters schenken dertig waardebonnen, goed voor een totaalbedrag van 9.600 euro aan de verpleging van het AZ Sint-Blasius van Dendermonde. Elke waardebon laat toe dat tien personen twee uur komen genieten in de privé sauna. “Zo kunnen wij hen na deze crisis eens goed in de watten leggen en kunnen zij eens volledig ontspannen”, klinkt het. “Deze helden verdienen dat.”