Tweede verhalenbundel voor Housam Zein: blinde Syriër schrijft verhalen rond klimaat en vrede Nele Dooms

10 december 2019

09u49 0 Lebbeke Syriër Housam Zein (55) uit Lebbeke heeft met “Tussen 2 Culturen” een tweede verhalenbundel klaar. Het boek bevat dertien verhalen rond de Arabische en Vlaamse cultuur, met thema’s als klimaat en vrede. En dat is een hele prestatie, want Housam is blind en leerde pas op volwassen leeftijd Nederlands. “Deze taal leren was voor mij erg belangrijk”, zegt Housam. “Ik ben blij dat ik daarmee nu mijn ei kwijt kan in verhalen.”

Housam Zein kwam in 1991 als immigrant uit Syrië, vanuit Aleppo, naar België. De man is blind als gevolg van een oogziekte toen hij kind was, maar dat belette hem niet om moeite te doen om te integreren. “Al was het niet gemakkelijk om me hier snel thuis te voelen”, bekent hij. “Gelukkig kwam ik in aanraking met Babbelonië in Dendermonde, een project waarbij anderstalige nieuwkomers Nederlands kunnen leren door gesprekken met vrijwilligers. Vanaf 2007 legde ik me er erg op toe om Nederlands te leren. Om ook te kunnen ‘lezen’, haalde ik een computer in huis, met daarop een speciaal computerprogramma dat teksten kon voorlezen. Zo kon ik, ondanks mijn blindheid, allerlei verhalen ‘lezen’ uit alle hoeken van de wereld.”

Housam kreeg er uiteindelijk zin in om ook zelf eigen verhalen neer te schrijven. In Syrië had hij al Engelse Taal en Letterkunde gestudeerd. Een volledig boek met fabels uit zijn thuisland Syrië was een eerste wapenfeit. Niet veel later volgde een verhaal over het Ros Beiaard. Nu is een tweede verhalenbundel een feit: “Tussen 2 culturen”. “Het gaat om verhalen voor zowel kinderen als volwassenen”, zegt Housam. “Telkens staan de relaties tussen de Arabische en Vlaamse cultuur centraal. Thema’s als het klimaat, vrede en dialoog vind ik heel belangrijk en dus komen ze in mijn werk aan bod. Dat komt natuurlijk voort vanuit mijn afkomst uit Syrië, een land verscheurd door oorlog.”

Illustraties in het boek zijn van de hand van kunstenares Kinda Radja, ook afkomstig uit Syrië. “Ik leef sinds 2013 met mijn man en twee kinderen in België. We zijn oorlogsvluchtelingen”, zegt ze. “Aleppo was een zwaar bevochten stad en het werd er veel te gevaarlijk voor mijn twee kleine kinderen. In Aleppo had ik economie aan de universiteit gestudeerd en schilderkunst aan het Centrum voor Schone Kunsten. Ook ik gebruik in mijn werken veel verwijzingen naar de nood aan vrede. Ondertussen ben ik lid van de Dendermondse Kunstraad en het Global Artists Network en stelde al tentoon in Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde.”

“Tussen 2 Culturen” is uitgegeven bij Drukkerij Het Punt in Baasrode. Het boek kost 15 euro.