Tweede Barbecue For Life voor dubbel goede doel Nele Dooms

20 augustus 2019

10u36 0 Lebbeke Slager Rudy Saerens, van de gelijknamige slagerij in de Opwijksestraat in Lebbeke, plant opnieuw een “Barbecue For Life”. Dat gebeurt voor de tweede keer. De opbrengst van de benefiet gaat deze keer naar twee goede doelen, in het kader van Music For Life van Studio Brussel.

De jaarlijkse Warmste Week van Studio Brussel wordt dan wel maar tegen de eindejaarsperiode verwacht, bij Slagerij Saerens zijn ze toch nu al bezig met de voorbereidingen van een eigen actie. Slager Rudy draagt het gebeuren dan ook een warm hart toe. “Ik ben elk jaar ontroerd door dit initiatief”, zegt hij. “Maar de eindejaarsperiode is voor ons enorm druk en dan is het haalbaar om op dat ogenblik zelf een actie op poten te zetten. Daarom doen we dat nu al.”

Een eerste Barbecue For Life vorig jaar bracht liefst 800 eters op de been. Saerens wil dat aantal graag minstens evenaren. “We kunnen opnieuw rekenen op heel wat andere handelaars, vrijwilligers en lokale verenigingen uit de Lange Minnestraat om mee te doen”, zegt hij. “De hele buurt hierbij betrekken, maakt het nog zo goed.”

De BBQ For Life vindt plaats op zondag 8 september in de parochiezaal in de Lange Minnestraat. Op het menu staan varkenssatés of medaillon van kalkoen, met saladebuffet en frietjes. Als dessert zijn er ijsjes. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 8 euro. De opbrengst gaat naar de vzw Boven de Wolken en KOK vzw, Kinderen Ouders en Kanker. Info en inschrijvingen: www.slagerij-saerens.be.