Twee maanden rijverbod voor vrachtwagenchauffeur die fietsster aanrijdt Koen Baten

09 juni 2020

15u55 0 Lebbeke Vrachtwagenchauffeur R.S. is door de politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden nadat hij een 65-jarige fietsster aangereden had op de N41. De vrouw reed in de richting van Dendermonde toen ze gegrepen werd door de vrachtwagen en onder de wielen terecht kwam. Ze verkeerde toen een tijd in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde op 22 februari 2018 aan het kruispunt in Lebbeke met de N41. Het punt staat er bekend als erg gevaarlijk voor fietsers, maar werd intussen wel aangepast en verbeterd. Vrachtwagenchauffeur R.S. wilde de N41 oprijden maar merkte de vrouw niet op en reed haar aan. Ze werd enkele meters meegesleurd en kwam onder de wielen terecht van de tientonner. “Hij had haar niet opgemerkt maar heeft enorm veel spijt van het ongeval en ligt er nog steeds wakker van", klinkt het.

De vrouw verkeerde na de aanrijding een tijd in levensgevaar maar herstelde gelukkig volledig. In het verleden raakte de vrachtwagenchauffeur ook al eens betrokken bij een dodelijk ongeval, iets wat de politierechter toch in het achterhoofd hielde. Dat ongeval gebeurde wel niet met een vrachtwagen. Naast het rijverbod kreeg de man ook een geldboete van 1.600 euro.