Twee gewonden nadat bestuurder afwijkt van rijbaan en tegen vrachtwagen botst Koen Baten

08 augustus 2019

14u24 10 Lebbeke Op de Aalstersestraat in Wieze gebeurde donderdagochtend rond 11.30 uur een zwaar ongeval met een personenwagen en een vrachtwagen. De bestuurder en een passagier van de personenwagen reden in de richting van Aalst toen ze plots afweken van hun rijbaan.

De bestuurder van de personenwagen reed, met een passagier, op de Aalstersestraat in de richting van Aalst toen ze plots van de rijbaan afweek. Hierbij kwam ze in aanrijding met een vrachtwagen die richting Lebbeke reed. De inzittenden van de wagen raakten gewond en moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd en is rijp voor de schroothoop. Ook de vrachtwagen was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden.

Een brandweerteam van Lebbeke kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de rijbaan te reinigen. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder. Het verkeer kon een tijdlang niet meer passeren en moest een omleiding volgen. Rond 13 uur waren de grootste problemen opgelost.