TV Oost strijkt met Vertellingen neer op kasteeldomein Nele Dooms

08 juli 2019

13u53 4

De regionale televisiezender TV Oost strijkt deze week met haar TV Oost Vertellingen neer in Lebbeke. Het koos daarvoor het kasteeldomein aan de Kloosterstraat in Wieze uit. Dat moet een uniek decor vormen voor een gratis voorstelling. “Dankzij de eigenaar van het kasteel kan deze voorstelling plaatsvinden op het unieke kasteeldomein van Wieze”, zegt cultuurschepen Maria Van Keer. “Hiermee trekken we onze culturele evenementen ook open naar de deelgemeenten, wat in de toekomst nog meer zal gebeuren.” Voor de TV Oost Vertellingen in Lebbeke is actrice, cabaretière en zangeres Nele Bauwens te gast. Haar voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers zijn al vanaf 19 uur welkom op het kasteeldomein. Vicaris trakteert op een lekker biertje. Bezoekers moeten alleen zelf zorgen voor een stoeltje of picknickdeken. Iedereen is welkom.