Trouwe Hond mag titel “Koninklijk” dragen Nele Dooms

02 oktober 2019

Hondenclub De Trouwe Hond van Lebbeke mag voortaan de titel “Koninklijk” dragen. De vereniging ontving het Koninklijk Predicaat uit handen van de gouverneur en is er erg trots op. De Trouwe Hond bestaat dan ook al 67 jaar. “De club werd indertijd opgericht onder de koepel van de Belgische Kennel Club, en had toen vooral aandacht voor waak- en verdedigingshonden, zegt voorzitter Isi Albrecht. “Aanvankelijk was de vereniging actief aan het Statieplein, later aan de Langestraat en de Baasrodestraat. Sinds 1984 zitten we op de huidige terreinen in de Hof ter Varentstraat. Daar zijn we ons meer beginnen richten op het opleiden en begeleiden van baasjes om hun honden een basisopvoeding te geven. Ook trainingen in het kader van een gehoorzaamheidsprogramma horen daar bij. Hoewel het merendeel van de leden recreatief met hun hondjes bezig is, wordt ook getraind voor wedstrijden. Daar halen we steevast mooie resultaten.” De Trouwe Hond telt ongeveer 250 leden. Voorzitter Albrecht is blij met de koninklijke titel. “Dit is een mooie erkenning voor het team vrijwilligers dat zich voortdurend inzet voor de club”, klinkt het.